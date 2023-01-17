Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 17 января 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,69 тенге, евро – 500,63 тенге, рубля – 6,79 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 6,72 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462,5 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 6,75 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 464,5 тенге, продажи – 466,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,6 тенге, продажи – 6,8 тенге. Читайте также Что такое единый платеж и кто его сможет применять 300 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry Димаш предупредил казахстанцев о мошенниках, действующих от его имени

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