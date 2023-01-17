Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,69 тенге, евро – 500,63 тенге, рубля – 6,79 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 6,72 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462,5 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 464,5 тенге, продажи – 466,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,6 тенге, продажи – 6,8 тенге.