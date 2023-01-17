Жамаубаев рассказал, где возьмут деньги на выборы депутатов Мажилиса

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства рассказал, где возьмут средства на выборы депутатов Мажилиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"В республиканского бюджете текущего года денег на проведение выборов Мажилиса и маслихата не предусмотрено. Если будет необходимо, мы при уточнении рассмотрим. Мы ожидаем уточнение бюджета в марте". Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

Журналисты уточнили у главы Минфина, будут ли выделять средства на выборы из правительственного бюджета.

"Смотрите, как выстроен бюджетный процесс. Если успеем, то будем уточнять в республиканском бюджете, заложим по программе ЦИКа. Если не успеем, со стороны ЦИКа будет заявка, мы рассмотрим из резерва правительства". Ерулан Жамаубаев

По его словам, на выборы депутатов Сената деньги из республиканского бюджета не выделяли.

14 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Сената. 16 января ЦИК озвучил предварительные итоги выборов. Из 20 избранных депутатов 17 мужчин и три женщины. Средний возраст новоизбранных депутатов – 53,8 года.