Блокпосты установили в Кызылординской области
Как подчеркнул Нурлыбек Налибаев, по утвержденному в области лимиту сжиженный нефтяной газ и дизельное топливо должны использоваться исключительно на благо населения области, и поручил усилить надзор, установив специальные блокпосты для ограничения внешних перевозок.
"По поручению главы региона департаментом полиции были установлены блокпосты на Туркестанском, Аральском, Жезказганском направлениях".Пресс-служба акимата Кызылординской области
Кроме того, глава региона напомнил, что необходимо следить за достаточным запасом газа и дизеля, контролировать стабильность цен на заправочных станциях и пересмотреть механизмы удешевления.
В ходе совещания аким области обязал в связи с похолоданием обеспечить достаточный запас угля в регионе, без сбоев провести работы по пополнению необходимого количества топлива на складах.
16 января 2023 года стало известно, что Минэнерго будет регулировать предельные цены на дизтопливо.