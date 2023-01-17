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Блокпосты установили в Кызылординской области

Блокпосты установили в Кызылординской области Фото: gov.kz
На днях в Кызылординской области выявили попытку транспортировки сжиженного нефтяного газа со стороны газораспределителей в другие регионы. В связи с этим аким региона Нурлыбек Налибаев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул Нурлыбек Налибаев, по утвержденному в области лимиту сжиженный нефтяной газ и дизельное топливо должны использоваться исключительно на благо населения области, и поручил усилить надзор, установив специальные блокпосты для ограничения внешних перевозок.

"По поручению главы региона департаментом полиции были установлены блокпосты на Туркестанском, Аральском, Жезказганском направлениях".Пресс-служба акимата Кызылординской области

Кроме того, глава региона напомнил, что необходимо следить за достаточным запасом газа и дизеля, контролировать стабильность цен на заправочных станциях и пересмотреть механизмы удешевления.

В ходе совещания аким области обязал в связи с похолоданием обеспечить достаточный запас угля в регионе, без сбоев провести работы по пополнению необходимого количества топлива на складах.

16 января 2023 года стало известно, что Минэнерго будет регулировать предельные цены на дизтопливо.

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Динара Халдарова
Нурлыбек Налибаев Кызылорда Кызылординская область
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