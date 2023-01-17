В какую сумму Казахстану обошлись 4,2% акций ЕАБР

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства рассказал, в какую сумму Казахстану обошлись акции Евразийского банка развития, сообщает корреспонент Zakon.kz.

Вице-премьер отметил, что расчеты еще не провели, они будут представлены в республиканском бюджете 2024 года.

"Примерная сумма около 20 млрд тенге. Это весь пакет акций, если по годам – в пределах 5 млрд ежегодно. Мы разбили на 3-4 года, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет". Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

Журналисты поинтересовались у Ерулана Жамаубаева, что дадут стране эти акции.