В какую сумму Казахстану обошлись 4,2% акций ЕАБР
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства рассказал, в какую сумму Казахстану обошлись акции Евразийского банка развития, сообщает корреспонент Zakon.kz.
Вице-премьер отметил, что расчеты еще не провели, они будут представлены в республиканском бюджете 2024 года.
"Примерная сумма около 20 млрд тенге. Это весь пакет акций, если по годам – в пределах 5 млрд ежегодно. Мы разбили на 3-4 года, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет".Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев
Журналисты поинтересовались у Ерулана Жамаубаева, что дадут стране эти акции.
"Во-первых, здесь увеличивается доля Казахстана. Мы являемя фактически вторым крупным членом ЕврАзЭС. Важно, чтобы доля Казахстана была больше в данном банке, тогда и больше инвестпроектов будут реализованы в стране. Во-вторых, это помогает избегать определенных санкции Запада".Ерулан Жамаубаев
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