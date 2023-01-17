Министр Куантыров спустился в шахту и узнал про условия работы

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказал, в каких условиях работают казахстанские шахтеры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Не так давно во время рабочей поездки в Карагандинскую область министр спустился в Анненскую шахту, расположенную недалеко от города Сатпаев.

"Пообщался с шахтерами, услышал различные вопросы, но в целом, я могу сказать, что зарплата у шахтеров именно данного предприятия довольно-таки высокая. Средняя зарплата составляет более 700 тыс. тенге, некоторые получают и за миллион, но это, конечно, зависит еще от уровня опасности работы". Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Глава Миннацэкономики также рассказал об условиях, в которых трудятся казахстанские шахтеры.

"Весьма непростые условия труда. Там не хватает воздуха, есть определенный запах. Впечатлил, конечно, масштаб, техника, но я вам скажу, что данная шахта в целом в хорошем состоянии. Интересно было бы посмотреть угольные шахты в Шахтинске, думаю, что мы туда в будущем еще спустимся". Алибек Куантыров

В связи с этим журналисты поинтересовались у Алибека Кантырова, будет ли он после увиденного сторонником снижения пенсионного возраста шахтерам.

"Думаю, что да", – ответил глава МНЭ.

В конце 2022 года была озвучена печальная статистика, по которой за годы независимости Казахстана от утечек и взрывов метана погибли 126 горнорабочих.