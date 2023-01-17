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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 18 января

Синоптики рассказали, какой будет погода 18 января в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", практически вся территория страны находится под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет небольшой снег с низовой метелью, на юге страны – усиление ветра, туман.


"Ночью на севере, востоке, в горных районах Жетысуской и Алматинской областей сохраняется сильный мороз 25-26 градусов". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -13-15°С.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -1+1°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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