Квартальная отчетность финансовых гигантов подтолкнула американские фондовые рынки вверх

Начался сезон отчетности американских компаний за четвертый квартал. Отчитывались 33 компании, среди которых и банковские гиганты. Индексы за неделю выросли на 2,0 – 4,8%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили аналитики, индексы провели лучшую неделю с 15 ноября. Хотя еще в понедельник 9 января они завершили торговую сессию разнонаправленно: S&P 500 и Dow Jones в минусе, а Nasdaq Composite – в плюсе.



Во вторник 10 января началось недельное ралли. Индексы начали расти, хотя в начале торговой сессии и показали небольшое снижение. Трейдеры ждали заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, принимающего участие в конференции Центробанка Швеции. Пауэлл, однако, в своем выступлении затронул лишь тему независимости ФРС и не стал говорить о денежно-кредитной политике. Рынок это воспринял, как нежелание главы Федрезерва раньше времени признать, что экономику удалось немного замедлить, а, следовательно, есть вероятность смягчения "ястребиной" ФРС. Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом на 0,6 – 1,0%. Nasdaq Composite вырос по итогам третьей сессии подряд благодаря сигналам ослабления инфляции в США, подтолкнувшим инвесторов к покупке существенно подешевевших за последнее время акций технологических компаний.

Сессию среды индексы начали ростом на ожидании выхода ключевых показателей инфляции в четверг 12 января. Рост к окончанию торговой сессии составил 0,8 – 1,6%.

В четверг вышли статданные, показывающие замедление инфляции. Индекс потребительских цен оказался в годовом отношении совпал с прогнозом: 6,5%. А декабрь к ноябрю даже лучше: -0,1% против 0,0% прогнозных. Однако базовый индекс хоть и совпал с прогнозом (0,3%), все же был выше ноябрьского (0,2%). Также вышли статданные о количестве первичных заявок по безработице. Они оказались меньше прогнозных 215 тыс. – 205 тыс. (204 тыс. в ноябре). Стоит отметить, что неделей ранее вышли данные Минтруда США, согласно которым количество рабочих мест выросло до 223 тыс. вместо 204 тыс. по мнению экспертов, опрошенных Bloomberg. Рынок на этих данных был очень волатилен: сначала вырос, потом резко спикировал вниз и вновь вырос. Однако по итогам торговой сессии четверга для фондового рынка США все закончилось небольшим хэппи-эндом (рост на 0,34 – 0,64%) за счет укрепления секторов нефти и газа, телекоммуникаций и технологий.

В пятницу 13 января начался сезон отчетности за четвертый квартал (Q4). Отчитывались 33 компании, среди которых и банковские гиганты. Самые крупные компании, это UnitedHealth, J.P.Morgan (JPM), Taiwan Semiconductor (TSM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), BlackRock (BLK), Citigroup (C), Infosys (INFY), BNY Mellon (BK), Delta Air Lines (DAL).

Начало торгов выдалось волатильным, так как Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, сократил чистую прибыль в четвертом квартале (Q4) на 39%, или в 1,6 раза. Для аналитиков сие стало очень большой неожиданностью. Хуже прогнозов по доходам Wells Fargo. Citigroup Inc в минувшем квартале сократил чистую прибыль на 22%.

Однако дальше пошли отличные отчеты Bank of America и JPMorgan, которые превзошли прогнозы. Неплохо отчитался перевозчик Delta Air Lines. Показатель доходов превысил прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,48 доллара, доходы составили 13,4 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 1,32 доллара, а общий доход составит 12,26 миллиарда долларов. Рынки закрылись в скромном плюсе от 0,3% до 0,7%.

Рынки по-прежнему ожидают, что ФРС снова замедлит повышение ставок, всего на четверть пункта на заседании по политике 1 февраля.



Кстати, хэдж-фонды поверили в новое ралли на рынках. По данным исследовательской фирмы Ned Davis Research, управляющие активами недавно сократили свои чистые короткие позиции, хотя имеются также предположения, что любой рост будет мимолетным из-за жесткого сопротивления для S&P 500 на отметке 4 000 пунктов, пишет Business Insider.

Однако эксперты Morgan Stanley считают, что американский фондовый рынок может ждать более масштабная, чем ожидалось, распродажа в 2023 году в случае рецессии, которая приведет к его падению на 22% с текущих уровней

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 111,64 пункта (+0,33%) и составил 34 302,61 пункта.





Standard & Poor's 500 потяжелел на 15,92 пункта (+0,40%) - до 3 999,09 пункта, как и полагали эксперты, столкнувшись с мощным сопротивлением на уровне 4 000 пунктов.







Больше всего в процентном отношении вырос технологический Nasdaq Composite, который увеличился на +0,71% (264,05 пункта) и составил 10 569,29 пункта.





За минувшую неделю Dow прибавил 2,0%, S&P 500 – 2,7%, Nasdaq – 4,8%.



Впереди выход данных по PCE (ценовой индекс расходов на личное потребление, ближе к концу января) и заседание ФРС 31 января – 1 февраля, которые решат движение рынка. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пункта до 4,50 – 4,75% сейчас составляет 65%. Вероятность нулевого повышения – 35%.



Александр Сергеев