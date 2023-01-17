Советник офиса президента Украины подал в отставку

Алексей Арестович написал заявление об увольнении после своих слов о ракете, уничтожившей подъезд жилого дома в Днепре, сообщает Zakon.kz.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

14 января Алексей Арестович заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли не менее 40 человек, упала на дом, потому что была сбита украинской системой ПВО. В Минобороны Украины это опровергли и заявили о прямом попадании ракеты со стороны России.

16 января несколько депутатов Верховной Рады обратились к главе офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Алексея Арестовича от официальной.

По их мнению, действия советника вредят стране. В частности, потому, что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре моментально подхватили и распространили российские медиа.



