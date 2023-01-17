Курс доллара продолжает расти на торгах
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,51 тенге (-0,44).
Торгов по евро не проводилось. Торги по рублю не завершились. Курс евро установлен Нацбанком в 500,63 тенге, рубля – 6,79 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-467 тенге, евро – по 501-505 тенге, российские рубли – по 6,4-6,7 тенге.
Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 17 января.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,24% и составила 84,66 долларов за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила 79,29 долларов за баррель, что на 0,71% ниже итогового значения предыдущей сессии.