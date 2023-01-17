Курс доллара продолжает расти на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,09 тенге, поднявшись еще на 1,23 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,51 тенге (-0,44).



Торгов по евро не проводилось. Торги по рублю не завершились. Курс евро установлен Нацбанком в 500,63 тенге, рубля – 6,79 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-467 тенге, евро – по 501-505 тенге, российские рубли – по 6,4-6,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 17 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,24% и составила 84,66 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила 79,29 долларов за баррель, что на 0,71% ниже итогового значения предыдущей сессии.

