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Жителей Семея напугал цинковый гроб в районе аэропорта

цинковый гроб в районе аэропорта Семея Фото: скриншот видео
В социальных сетях появились фотографии и видео цинкового гроба в районе аэропорта Семея, сообщает Zakon.kz.

По информации департамента полиции Абайской области, цинковый гроб был действительно обнаружен, однако человеческих останков в нем не нет.

В ходе проверки было установлено, что тело мужчины 8 января 2023 года перевезли в Семей из Алматы, для последующей транспортировки в Кокпектинский район для захоронения. Гроб, использовавшийся для перевозки тела, бросили неподалеку от аэропорта.  Пресс-служба ДП Абайской области

По данному факту в отношении 32-летнего родственника в ближайшее время будет составлен административный протокол по ст. 505 КоАП РК, за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Ему грозит штраф 20 МРП. (61 260 тенге).

Жителей Семея напугал цинковый гроб в районе аэропорта

Фото: скриншот видео



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