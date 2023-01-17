Жителей Семея напугал цинковый гроб в районе аэропорта
Фото: скриншот видео
В социальных сетях появились фотографии и видео цинкового гроба в районе аэропорта Семея, сообщает Zakon.kz.
По информации департамента полиции Абайской области, цинковый гроб был действительно обнаружен, однако человеческих останков в нем не нет.
В ходе проверки было установлено, что тело мужчины 8 января 2023 года перевезли в Семей из Алматы, для последующей транспортировки в Кокпектинский район для захоронения. Гроб, использовавшийся для перевозки тела, бросили неподалеку от аэропорта. Пресс-служба ДП Абайской области
По данному факту в отношении 32-летнего родственника в ближайшее время будет составлен административный протокол по ст. 505 КоАП РК, за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Ему грозит штраф 20 МРП. (61 260 тенге).
Фото: скриншот видео
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