Жителей Семея напугал цинковый гроб в районе аэропорта

В социальных сетях появились фотографии и видео цинкового гроба в районе аэропорта Семея, сообщает Zakon.kz.

По информации департамента полиции Абайской области, цинковый гроб был действительно обнаружен, однако человеческих останков в нем не нет.



В ходе проверки было установлено, что тело мужчины 8 января 2023 года перевезли в Семей из Алматы, для последующей транспортировки в Кокпектинский район для захоронения. Гроб, использовавшийся для перевозки тела, бросили неподалеку от аэропорта. Пресс-служба ДП Абайской области

По данному факту в отношении 32-летнего родственника в ближайшее время будет составлен административный протокол по ст. 505 КоАП РК, за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Ему грозит штраф 20 МРП. (61 260 тенге).

Фото: скриншот видео







