Узбекистанка угрожала ножом сотруднику электроснабжающего предприятия

В Ташкентской области группа жителей зашла в здание электроснабжающего предприятия с требованием восстановить подачу электричества. Одна из женщин приставила нож к горлу сотрудника предприятия, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилось видео, на котором группа граждан зашла в здание электроснабжающего предприятия с требованием восстановить подачу электричества.

Одна из женщин приставила нож к горлу сотрудника предприятия и спросила: "Включишь или нет?". В ответ сотрудник заявил: "Если хочешь зарезать, зарежь".

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, инцидент произошел 16 января в Ташкентской области. Несколько жителей, недовольные отключением электричества, вошли в диспетчерский пункт электроснабжающего предприятия Чирчика.

"35-летняя женщина оказала сопротивление и угрожала убийством кухонным ножом электромонтеру Чирчикского городского предприятия электроснабжения, который принял меры по предотвращению хулиганских действий". Генпрокуратура РУ

По факту следственный отдел ОВД Чирчика возбудил уголовное дело в отношении женщины. Ей грозит наказание в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы от 3 до 5 лет. Ведется следствие.

В компании "Региональные электрические сети" добавили, что электромонтеру Ихтиёру Холметову оказали первая медико-психологическую помощь. Мужчина не пострадал.

Днем ранее жители общины "Хумо" в Чирчике перекрывали дорогу из-за отсутствия электричества. В махаллю приехал аким города Даврон Хидоятов. Он принес извинения и сказал, что аварии происходят из-за повышенного потребления. Свет в махалле подключили.

В Ташкенте наблюдаются перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Жители стали выходить на улицу и готовить еду на кострах. В столице Узбекистана открыли мобильные пункты обогрева.

Ранее исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахманов поручил в течение недели обеспечить потребности населения в электричестве и газе, а также моментально реагировать на аварийные отключения.

16 января стало известно о том, что из-за ситуации с тепло- и энергоснабжением президент Узбекистана уволил главу Ташкента и нескольких руководителей компаний.

Проблемы с тепло- и энергоснабжением наблюдаются в Узбекистане с ноября 2022 года.