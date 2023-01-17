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Лед ошибок не прощает: дрон заснял затонувшее авто на Капгачае

Лед ошибок не прощает: дрон заснял затонувшее авто на Капгачае Фото: Zakon.kz
Блогер-путешественник Михаил Шевелев 17 января на странице в Instagram поделился кадрами затонувшего авто на Капчагайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

В подписи к фотографиям мужчина рассказал, что в момент, когда он был на водохранилище и делал аэросъемку, к нему подошли незнакомцы с просьбой найти машину.  

"По их словам, они "приехали на рыбалку и, несмотря на запрет ДЧС, выехали на ней на лед, день провели хорошо, а вот вернуться на берег им, к сожалению, не удалось! Капчагай очень коварен! Уже при подъезде к берегу машина провалилась в майну. Видимо у берега бьет какой-то ключ!" — рассказывает Михаил.

Лед ошибок не прощает: дрон заснял затонувшее авто на Капгачае

Фото: Instagram.com/shevelev_m

Всего в машине было четыре человека.

"Среди них была и семилетняя девочка. Водитель успел разбить окно и все спаслись. Но все могло быть иначе, берегите себя", — заключил автор.


Стоит отметить, что спасатели регулярно проводят рейдовые мероприятия в местах зимней рыбалки.

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