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"ВИП-казашку" из Каскелена снова наказали

"ВИП – казашку" из Каскелена снова наказали Фото: пресс-служба МВД РК
Жительницу Алматинской области, нарушившую правила дорожного движения, привлекли к ответственности. Стоит отметить, что водитель уже становилась героем Казнета. Тогда "учительница" из Каскелена с VIP-пропуском от МВД РК разъезжала по встречной полосе без номерных знаков, сообщает Zakon.kz.

На этот раз в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого водитель заявляла, что "обходится без страховки". Кроме того, как уточнили в полиции, она нарушила ПДД.


Полицейские установили водителя. Ей оказалась гражданка 2001 года рождения, ранее привлекавшаяся к ответственности.

"В отношении нарушительницы в порядке ст. 591 ч. 2, ст. 230 ч. 2 КоАП РК составлены административные протоколы с наложением общего взыскания в виде штрафа в размере 20 МРП".Пресс-служба ДП Алматинской области

Также сказано, что Toyota Prado, принадлежащая задержанной, водворена на специализированную штрафную стоянку.

История с "ВИП-казашкой" с поддельным пропуском от МВД стала широко обсуждаемой в ноябре 2022 года. Тогда начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов заявил, что пропуск девушка приобрела в Instagram.

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