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В Алматы полицейских осудили за пытки над участником январских беспорядков

В Алматы полицейских осудили за пытки над участником январских беспорядков Фото: Zakon.kz
В Алматы 17 января состоялся суд над тремя полицейскими. Они получили разные сроки за пытки участника январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Х., Б. и Қ. по факту пыток (ст.146 ч.2 п.1 УК РК).

Суд установил, что в январе 2022 года гражданин Р. был доставлен в Управление полиции по подозрению в совершении неправомерного завладения автомобилем во время ЧП.

После чего он был передан сотрудникам полиции Қ., Б. и Х. для дальнейшего сопровождения и проведения осмотра, при этом Б. и Х., предполагая участие Р. в массовых беспорядках, с целью мести за пострадавших коллег в этих событиях оказали физическое давление, применив насилие, тем самым подсудимые совершили пытки.

"Қ., осознавая, что Б. и Х. совершили уголовное правонарушение, не довели об этом до руководства в интересах последних, тем самым, являясь сотрудником правоохранительных органов, совершили бездействие по службе". Пресс-служба суда Алматы 

Приговором суда подсудимые Б. и Х. признаны виновными по ст. 146 ч.2 п.1 УК и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Қ. признан виновным по ст. 370 ч.2-1 УК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,6 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

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