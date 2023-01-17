В Алматы полицейских осудили за пытки над участником январских беспорядков

В Алматы 17 января состоялся суд над тремя полицейскими. Они получили разные сроки за пытки участника январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Х., Б. и Қ. по факту пыток (ст.146 ч.2 п.1 УК РК).



Суд установил, что в январе 2022 года гражданин Р. был доставлен в Управление полиции по подозрению в совершении неправомерного завладения автомобилем во время ЧП.

После чего он был передан сотрудникам полиции Қ., Б. и Х. для дальнейшего сопровождения и проведения осмотра, при этом Б. и Х., предполагая участие Р. в массовых беспорядках, с целью мести за пострадавших коллег в этих событиях оказали физическое давление, применив насилие, тем самым подсудимые совершили пытки.

"Қ., осознавая, что Б. и Х. совершили уголовное правонарушение, не довели об этом до руководства в интересах последних, тем самым, являясь сотрудником правоохранительных органов, совершили бездействие по службе". Пресс-служба суда Алматы

Приговором суда подсудимые Б. и Х. признаны виновными по ст. 146 ч.2 п.1 УК и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Қ. признан виновным по ст. 370 ч.2-1 УК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,6 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Приговор не вступил в законную силу.