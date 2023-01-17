Актаусцы рискуют провалиться под лед ради фото заледеневшего Каспия

Благодаря холодной зимней погоде Каспий замерз, что привлекло на побережье горожан с камерами. Однако желание сделать красивую фотографию привело к ряду опасных инцидентов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет InAktau.kz, лед сковал несколько метров водной поверхности моря. В соцсетях стали появляться ролики, на кадрах которых люди проваливаются в воду.





Вместе с тем, по данным ДЧС Мангистауской области, пока сигналов о помощи к ним не поступало.

Однако спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать правила безопасности на льду.

Ранее в МЧС поделились мерами предосторожности на замерзших водоемах.