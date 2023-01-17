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Актаусцы рискуют провалиться под лед ради фото заледеневшего Каспия

Вода Фото: pixabay
Благодаря холодной зимней погоде Каспий замерз, что привлекло на побережье горожан с камерами. Однако желание сделать красивую фотографию привело к ряду опасных инцидентов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет InAktau.kz, лед сковал несколько метров водной поверхности моря. В соцсетях стали появляться ролики, на кадрах которых люди проваливаются в воду. 


Вместе с тем, по данным ДЧС Мангистауской области, пока сигналов о помощи к ним не поступало. 

Однако спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать правила безопасности на льду. 

Ранее в МЧС поделились мерами предосторожности на замерзших водоемах. 

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Ирина Мишура
Актау
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