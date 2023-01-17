600 детей бесплатно посмотрели мультфильм на казахском языке

Всего за 15 дней "Международное общество казахского языка" предоставило 600 детям возможность бесплатного просмотра фильмов на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

"Международное общество казахского языка" приняло активное участие в увеличении количества просмотров казахоязычных мультфильмов в кинотеатрах страны, запустив в социальной сети страницу Qazgrammar.



По информации организации, бесплатное сопровождение детей на казахскую версию всемирно известного мультфильма "Аватар 2: путь воды" было начато членами филиала в Астане совместно с республиканским союзом "Әкелер". Затем этот процесс был проведен с помощью коллектива Mega park Алматинского областного филиала "Международного общества казахского языка" и строительной компании ТОО КАЗСМУ, а также руководителя управления по развитию языков в Алматы Даулета Шайтурсынова, генерального директора Акмолинского областного филиала ТОО "Кокшетау Энерго" Досымхана Аралбаева, Актюбинского областного филиала за счет хорошо отлаженного взноса, Костанайского областного филиала под эгидой индивидуального предпринимателя Асель Жумаскалиевой и депутата областного маслихата Аслана Дабылова все сразу подключились. Безусловно, в каждом регионе различные спонсоры, известные в стране организации поддержали и способствовали достойному просмотру мультфильма.





Фото: УВП Акмолинской области





Главная цель – приобщить детей к просмотру мультсериала на казахском языке, расширить сферу применения государственного языка и подарить детям незабываемое настроение.

"На самом деле это незаменимая возможность и для родителей, которые хотят, чтобы их ребенок смотрел мультфильм на казахском языке. Потому что, в частности, многие родители не всегда могут позволить себе взять всех своих детей в кино. А через это мероприятие у них появилась возможность в какой-то момент взять 4-5 детей на бесплатный мультфильм", – отметили в организации.

Таким образом, общество казахского языка, которое за полмесяца смогло бесплатно показать кино на казахском языке 600 детям, еще может стать носителем многих добрых событий.