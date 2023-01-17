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Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях на 18 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде 18 января ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге Туркестанской области ожидается туман. В горных районах низовая метель. Ветер восточный в горных районах 15-20 м/с.

Ранее Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 января 2023 года.

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