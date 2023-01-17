Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях

Фото: pixabay

Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях на 18 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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