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В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов

предприниматель Фото: pixabay
Необычный перформанс произошел у стен акимата Шымкента. К зданию горадминистрации свезли 5 тыс. противогазов и буквально вывалили к дверям. Инициатором стала местная предпринимательница, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, женщина в 2022 году выиграла тендер на поставку средств защиты. Говорит, заказала их на российском заводе, потратила свыше 160 млн тенге. Но на предприятии якобы случился форс-мажор (закончилось сырье) – и казахстанская компания не уложилась в положенное время. Чиновников, утверждает женщина, она предупреждала о сорванных сроках. Но, когда противогазы все же привезли, в акимате они уже оказались никому не нужны. Городская администрация расторгла договор и подала на предпринимательницу в суд. А после провела аналогичный конкурс.

"Компания опоздала с поставкой товара по срокам, установленным в тендере. По закону мы обратились в суд. Если суд обяжет нас забрать товар и выплатить компании деньги, мы это сделаем". Руководитель специализированной базы аппарата акима города Шымкента Ердаулет Курмангазы

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Елена Беляева
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