В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов

Необычный перформанс произошел у стен акимата Шымкента. К зданию горадминистрации свезли 5 тыс. противогазов и буквально вывалили к дверям. Инициатором стала местная предпринимательница, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, женщина в 2022 году выиграла тендер на поставку средств защиты. Говорит, заказала их на российском заводе, потратила свыше 160 млн тенге. Но на предприятии якобы случился форс-мажор (закончилось сырье) – и казахстанская компания не уложилась в положенное время. Чиновников, утверждает женщина, она предупреждала о сорванных сроках. Но, когда противогазы все же привезли, в акимате они уже оказались никому не нужны. Городская администрация расторгла договор и подала на предпринимательницу в суд. А после провела аналогичный конкурс.