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Английский миллиардер ведет переговоры о покупке "Манчестер Юнайтед"

миллиардер Фото: Facebook/Джим Рэтклифф
Английский миллиардер Джим Рэтклифф официально вступил в переговоры по покупке у семьи Глейзеров клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sky News, Рэтклифф ведет переговоры через свою компанию Ineos.

Братья Джоэл и Аврам Глейзеры, которые владеют футбольным клубом, решили продать команду в конце 2022 года из-за провала европейской Суперлиги. Стартовая цена для продажи клуба установлена в размере 4 млрд фунтов стерлингов (4,6 млрд евро).

Рэтклифф является основателем и совладельцем компании Ineos, которая работает в сфере химической промышленности. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 млрд фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей мира и 2-е в Великобритании.

Бизнесмен уже владеет французской "Ниццей", а в прошлом году он пытался купить "Челси". Также компания Рэтклиффа является спонсором команды Формулы-1 Mercedes.

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