Ономастическая комиссия одобрила создание площади ООН и улицы Аскара Забикулина в Астане

Ономастическая комиссия рассмотрела вопрос по присвоению названия новому району и улицам города Астаны, а также Сарысускому районному Дому культуры акимата Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Всего на рассмотрение комиссии поступило 15 предложений от госорганов. В том числе поддержано предложение акимата Жамбылской области присвоить Сарысускому районному Дому культуры имя поэта Майкөт Сандыбайұлы.



Кроме того, в соответствии с предложением акимата города Астаны было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району названия "Нұра", также по переименованию ряда улиц и площадей города:

площадь Организации Объединенных Наций;

проспект Аль-Фараби;

улица Гейдара Алиева;

улица Аскара Забикулина;

улица Аскена Набиева;

улица Сырбая Мауленова;

улица Маншук Маметовой;

улица Шапык Шукина;

улица Санжара Асфендиярова;

улица Бердибека Сокпакбаева;

улица Бейбарыса Султана;

проспект Магжана Жумабаева;

улица Карамерген.

Стоит отметить, что имя героически погибшего пожарного Аскара Забикулина решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе города Астаны.

"Популяризация имен исторических личностей страны – процесс обязательный. Нам еще предстоит много работы в области ономастики, мы уверены, что все будет реализовано в установленные сроки". Вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов

В ближайшее время заключение комиссии будет подготовлено и направлено в уполномоченные госорганы для проведения работ в соответствии с законодательством.