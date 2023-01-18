Ономастическая комиссия одобрила создание площади ООН и улицы Аскара Забикулина в Астане
Всего на рассмотрение комиссии поступило 15 предложений от госорганов. В том числе поддержано предложение акимата Жамбылской области присвоить Сарысускому районному Дому культуры имя поэта Майкөт Сандыбайұлы.
Кроме того, в соответствии с предложением акимата города Астаны было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району названия "Нұра", также по переименованию ряда улиц и площадей города:
- площадь Организации Объединенных Наций;
- проспект Аль-Фараби;
- улица Гейдара Алиева;
- улица Аскара Забикулина;
- улица Аскена Набиева;
- улица Сырбая Мауленова;
- улица Маншук Маметовой;
- улица Шапык Шукина;
- улица Санжара Асфендиярова;
- улица Бердибека Сокпакбаева;
- улица Бейбарыса Султана;
- проспект Магжана Жумабаева;
- улица Карамерген.
Стоит отметить, что имя героически погибшего пожарного Аскара Забикулина решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе города Астаны.
"Популяризация имен исторических личностей страны – процесс обязательный. Нам еще предстоит много работы в области ономастики, мы уверены, что все будет реализовано в установленные сроки".Вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов
В ближайшее время заключение комиссии будет подготовлено и направлено в уполномоченные госорганы для проведения работ в соответствии с законодательством.