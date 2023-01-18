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Ономастическая комиссия одобрила создание площади ООН и улицы Аскара Забикулина в Астане

Ономастическая комиссия в Казахстане Фото: gov.kz
Ономастическая комиссия рассмотрела вопрос по присвоению названия новому району и улицам города Астаны, а также Сарысускому районному Дому культуры акимата Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Всего на рассмотрение комиссии поступило 15 предложений от госорганов. В том числе поддержано предложение акимата Жамбылской области присвоить Сарысускому районному Дому культуры имя поэта Майкөт Сандыбайұлы.

Кроме того, в соответствии с предложением акимата города Астаны было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району названия "Нұра", также по переименованию ряда улиц и площадей города:

  • площадь Организации Объединенных Наций;
  • проспект Аль-Фараби;
  • улица Гейдара Алиева;
  • улица Аскара Забикулина;
  • улица Аскена Набиева;
  • улица Сырбая Мауленова;
  • улица Маншук Маметовой;
  • улица Шапык Шукина;
  • улица Санжара Асфендиярова;
  • улица Бердибека Сокпакбаева;
  • улица Бейбарыса Султана;
  • проспект Магжана Жумабаева;
  • улица Карамерген.

Стоит отметить, что имя героически погибшего пожарного Аскара Забикулина решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе города Астаны.

"Популяризация имен исторических личностей страны – процесс обязательный. Нам еще предстоит много работы в области ономастики, мы уверены, что все будет реализовано в установленные сроки".Вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов

В ближайшее время заключение комиссии будет подготовлено и направлено в уполномоченные госорганы для проведения работ в соответствии с законодательством.

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