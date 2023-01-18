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Врач рассказала о противопоказаниях к купанию в проруби

купание в проруби Фото: pixabay
Врач-терапевт Юлия Фокина заявила, что перед купанием в проруби нужно проконсультироваться с врачом о наличии противопоказаний, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт Юлия Фокина рассказала "Известиям" о противопоказаниях к купанию в проруби.

"Противопоказано прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (нарушения ритма сердца, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и прочее), тяжелым сахарным диабетом 1 и 2 типов; людям с тяжелыми проявлениями кожных заболеваний (псориаз, экзема)".Юлия Фокина

Людям с астмой, острыми инфекционными заболеваниями (ОРИ, новая коронавирусная инфекция, грипп) также следует воздерживаться от крещенских купаний, добавила специалист.

"В целом при наличии обострения хронических заболеваний окунаться в ледяную воду не рекомендуется. Людям с заболеваниями психиатрического профиля также не рекомендуется. Беременность также противопоказание".Юлия Фокина

По словам Фокиной, не рекомендуется купаться в ледяной воде при температуре воздуха ниже -20...-25 градусов.

"Купание должно быть только в оборудованных и специально отведенных местах, нужно иметь с собой теплые сухие вещи, чтобы одеться позже. Перед погружением нужно размяться. Не рекомендуется погружаться в ледяную воду в состоянии опьянения. Подготовка может заключаться также в приеме холодного душа или ледяных ванн".Юлия Фокина

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