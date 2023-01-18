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На "АрселорМиттал Темиртау" обрушился газопровод

"АрселорМиттал Темиртау" Фото: пресс-служба АМТ
Инцидент на "АрселорМиттал Темиртау" произошел ранним утром 18 января, сообщает Zakon.kz.

Произошло обрушение газопровода прямого коксового газа диаметром 2200 мм. Поврежден участок длиной 20 метров. По сообщению "АрселорМиттал Темиртау", пострадавших нет, причины расследуются.

22 декабря стало известно о том, что "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 млрд тенге за занижение суммы авансовых платежей.

14 декабря министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил о пересмотре контрактных обязательств по "АрселорМиттал Темиртау".

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Данияр Кунафин
АрселорМиттал Карагандинская область
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