Генпрокуратура прекратила более 360 уголовных дел в сфере экономики

В пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что важным приоритетом работы ведомства является защита бизнеса от необоснованных проверок и преследований. Начиная с мая 2022 года ведомством прекращено более 360 уголовных дел в сфере экономики, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, если ранее ежемесячно по стране возбуждалось порядка 150 дел в отношении предпринимателей, то сейчас их количество снизилось в 2,5 раза.

Также отмечено, что в 2022 году мобильные группы отработали свыше 3 тыс. сигналов предпринимателей, каждый 4-й (759) нашел свое подтверждение.

"Свыше 7,1 тыс. предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на сумму 1,3 млрд тенге, пресечено и отменено свыше 9 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В целом, как уточнили в пресс-службе, в 2022 году по нарушениям в сфере предпринимательства внесено 1330 актов надзора, отменено 1230 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечено 1240 лиц.

"При любом нарушении прав предпринимателей просим незамедлительно обращаться напрямую по номерам 115 (Call-центр), (7172) 30-17-93 или +7 702 629 75 61 (мобильная группа Генеральной прокуратуры), либо по номерам, указанным на сайтах территориальных органов прокуратуры". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Днем ранее, 17 января, стало известно том, что Генпрокуратура назвала имена экстрадированных казахстанцев.