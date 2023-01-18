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Законодательство РК

В Казахстане продлили пилотный проект прослеживаемости социально значимых товаров, угля и зерна

В Казахстане продлили пилотный проект прослеживаемости социально значимых продуктов Фото: pixabay
Приказом министра финансов от 11 января 2023 года внесены изменения в Правила реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории РК социально значимых продтоваров, угля и зерна на основании информационной системы ЭСФ, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что действие приказа продляется до 31 декабря 2023 года. 

Это значит, что в рамках пилотного проекта производители, импортеры, недропользователи и поставщики, в том числе налогоплательщики, не состоящие на регистрационном учете по НДС, при реализации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям социально значимых продовольственных товаров, каменного угля и зерна обязаны выписывать электронные счета-фактуры (ЭСФ), за исключением розничной реализации конечному потребителю.

Приказ вводится в действие с 18 января 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

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