Все футболисты "Бристоль Роверс" постриглись налысо в честь своего одноклубника

Весь состав английского клуба "Бристоль Роверс" и тренер Джоуи Бартон постриглись налысо, тем самым поддержав своего одноклубника Ника Андертона, у которого редкий вид заболевания, сообщает Zakon.kz.

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Данной акцией игроки английской дружины, которая выступает в третьем дивизионе британского первенства, собрали деньги для Ника Андертона. У него диагностировали редкую форму рака костей.

"Бристоль Роверс" - один из старейших английских профессиональных клубов из города Бристоль, основан в 1883 году. В настоящее время выступает в Лиге 1 - третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. "Роверс" сейчас располагается на девятом месте в турнирной таблице.

