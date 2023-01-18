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Байден встал на одно колено перед чемпионами НБА

Баскетбол Байден Встал на колени Фото: Twitter/warriors
Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) – команда "Голден Стэйт Уорриорз" – посетила Белый дом, где их встретил Джо Байден. Во время чествования клуба 46-й президент США сделал фото с баскетболистами, преклонив колено, сообщает Zakon.kz.

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На встрече с игроками "Уорриорз" также присутствовала вице-президент США Камала Харрис. Первые лица страны по окончании церемонии сделали совместную фотографию с командой. Во время фотосессии 80-летний Джо Байден преклонил колено, рассмешив присутствующих гостей. Высшие чины США получили в дар майки клуба с именными номерами.

Это не первый случай, когда Джо Байден идет на такой шаг. Ранее президент США преклонил колено на встрече с игроками клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Сиэтл Шторм". 

В последние годы преклонение колена начало иметь ассоциацию с движением "против расизма и насилия". Оно стало популярным после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого застрелили полицейские в Миннеаполисе (США) в мае 2020 года.

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