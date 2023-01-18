Как индивидуальным предпринимателям сэкономить на налогах

Приближается пора сдачи налоговой отчетности для индивидуальных предпринимателей по упрощенному режиму: до 15 февраля 2023 года нужно предоставить отчетность за второе полугодие прошлого года.

К слову, по данным Бюро национальной статистики, в Казахстане на 1 декабря 2022 года насчитывалось более 1,4 млн субъектов индивидуального предпринимательства. Это на 28,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.



Как известно, ИП могут применять общеустановленный и специальные налоговые режимы. При "упрощенке" ежемесячно выплачиваются с минимальной заработной платы: ОПВ в размере 6000 тенге, социальные отчисления – 2100 тенге и взносы ОСМС – 4200 тенге.

Итого получается порядка 12 тысяч тенге (приведенные расчетные показатели действуют на 2022 год), в 2023 году МРЗП составит 70 000 тенге, соответственно, ОПВ – 7000 тенге, социальные отчисления – 2450 тенге, взносы ОСМС – 4900 тенге.

При этом, как правило, за каждый платеж взималась комиссия в размере 300 тенге.

Однако с помощью приложения Halyk Bank для бизнеса Onlinebank можно быстро и просто предоставить отчетность и произвести необходимые выплаты без комиссии.

При этом Halyk Bank – это единственный банк, в приложении которого можно сдать налоговую отчетность и воспользоваться широким спектром услуг для бизнеса.

Для подачи декларации предпринимателю достаточно выбрать в приложении Onlinebank вид декларации, налоговый период и указать размер полученного дохода. Все остальные поля заполняются автоматически. Система самостоятельно рассчитает социальные и пенсионные отчисления, взносы ОСМС в соответствии с законами РК о страховании и пенсионном обеспечении.

Все, что остается бизнесмену, – подтвердить данные и подписать декларацию. После документ сразу же отправляется в налоговый орган. Результат можно проверить и скачать в журнале деклараций.

Если у ИП есть наемные работники, то для сдачи декларации можно воспользоваться более расширенной версией сервиса на портале Obuhgalter.kz.

Клиент банка Тогжан Искакова подчеркнула, что работа в приложении позволила сэкономить время и сократить расходы на бизнес.

"В августе 2022 года мы успели воспользоваться новой функциональностью мобильного приложения Onlinebank, и сдача декларации за первое полугодие 2022 года заняла у нас около 8 минут. Это действительно крутое достижение, потому что каждое полугодие у нас была проблема по расчету всех данных для сдачи декларации, мы искали знакомых, кто понимает в налогах и отчетности, чтобы нам помогли. Также работа помощников стоила денег, что не всегда вовремя, когда рассчитываешь расходы своего бизнеса. Теперь же бесплатно это можно сделать в приложении Halyk Bank, чем мы с удовольствием воспользуемся и при сдаче отчетности за второе полугодие 2022 года". Тогжан Искакова

Бизнесмен Алихан Сулейменов заявил, что с дрожью вспоминает те дни, когда приходилось вооружаться калькулятором, ручкой и графиками, чтобы просчитать все налоги.

"Это занимало очень много времени, которое я мог потратить на развитие своего бизнеса. Кроме того, приходилось платить комиссию, и это увеличивало статью расходов. Но благодаря новой функции в приложении Onlinebank я забыл об этих проблемах. Все очень просто, быстро и система сама считает все данные. Мне остается только проверить и подписать. Там же я могу скачать документ. Еще одним плюсом является отсутствие комиссий. Это очень обрадовало меня, и я воспользуюсь данным преимуществом при сдаче отчетности за второе полугодие 2022 года". Алихан Сулейменов

Функционал приложения Onlinebank весьма разнообразен и постоянно совершенствуется, позволяя предпринимателю получать все необходимые услуги по принципу "одного окна". Здесь можно открыть цифровую карту, счет для ИП, оформить заем, осуществить конвертацию валюты и многое другое. Именно поэтому приложение Onlinebank от Halyk Bank признается самым удобным для бизнеса.

Скачать приложение можно на любое устройство, поддерживающее iOS или Andriod.

Полную информацию о приложении и предлагаемых услугах можно посмотреть по ссылке.