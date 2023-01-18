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Генпрокуратура еще не допрашивала Челаха

Генпрокуратура еще не допрашивала Челаха Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура еще рассматривает обращение Владислава Челаха, приговоренного к пожизненному сроку за убийство 15 человек на посту "Арканкерген", сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Его жалоба находится у нас на рассмотрении. По результатам дадим ему ответы. Допроса не было".Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев

22 декабря стало известно, что заявление Владислава Челаха поступило в Генеральную прокуратуру. 

Ранее осужденный обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс по его делу и взять у него показания. Заключенный заявил, что "готов пролить свет на всю картину произошедшей трагедии".

В конце мая 2012 года временный пограничный пост "Арканкерген" перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. Также в расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. 

Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник – 19-летний рядовой Владислав Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. 

11 декабря 2012 года Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Позже Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда. Он просил отменить пожизненное лишение свободы и возместить ему 30 млн тенге за нарушение прав, дело отправить на дополнительное расследование. Апеллировал он к тому, что комитетом ООН было принято решение о том, что в его отношении была нарушена статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Его ходатайство оставили без удовлетворения.

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Асет Чиндалиев Генеральная прокуратура Мажилис Парламента РК Челах Владислав Казахстан
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