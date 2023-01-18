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На большей части Казахстана ожидается погода без осадков 19 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 января Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием обширного антициклона в Казахстане сохранится ясная погода без осадков. Лишь днем на востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге страны – усиление ветра, туман.

В Астане – малооблачно, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -12-14°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -3-5°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -1+1°С.

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