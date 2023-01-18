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Карагандинцы до 18 лет смогут ездить в автобусах бесплатно

Карагандинцы до 18 лет смогут ездить в автобусах бесплатно Фото: gov.kz
В Караганде для детей и подростков от 7 до 18 лет проезд в городском транспорте станет бесплатным. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил отработать этот вопрос.

Эта мера – большая поддержка для семей, особенно многодетных.


Карагандинцы до 18 лет смогут ездить в автобусах бесплатно

Фото: gov.kz

"В Караганде почти 110 тысяч жителей от 7 до 18 лет. В связи с внедрением электронного обилечивания и обновления автобусов я поручил сделать для них бесплатный проезд по Караганде".Ермаганбет Булекпаев

Карагандинцы до 18 лет смогут ездить в автобусах бесплатно

Фото: gov.kz

О своем решении глава региона сообщил во время встречи с педагогическим коллективом и родителями учеников аварийной школы № 44.

Карагандинцы до 18 лет смогут ездить в автобусах бесплатно

Фото: gov.kz

Здание 1948 года восстановлению не подлежит. На его месте планируют построить новое учебное заведение. Учеников и учителей перевели в школу № 64. Она рассчитана на 600 человек, дефицита мест нет.

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