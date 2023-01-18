В Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона

Подросток нанесла, предположительно, спящей матери ножевые ранения, из-за которых женщина скончалась. Причиной конфликта стал смартфон, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 января в японской префектуре Сидзуока, сообщает издание NHK. Отмечается, что полицейские, приехавшие на вызов, нашли в доме раненую женщину, которая вскоре скончалась от травм. Очевидцы рассказали, что на мать напала ее 13-летняя дочь. Позднее ребенок подтвердила, что убила маму.

Полицейским девочка рассказала, что причиной стал смартфон. Стражи правопорядка поместили подростка в специальное учреждение для трудных детей. Отвечать за преступление по закону ребенок не будет – ей нет 14 лет.

Зависимость от гаджетов у детей психологи называют заболеванием. Такая привычка, говорит специалист Ольга Третьякова, подтверждается у 2-5% детей. "Зависимость от гаджетов" у них формируют сами взрослые, подчеркнула психолог.