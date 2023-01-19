Дети несчастных детей: как не транслировать свои психотравмы на ребенка

Человеческие отношения настолько сложны, что без ссор и обид не обойтись. Но одно дело, когда вам оппонирует зрелая, обученная самозащите личность. Другое – собственное чадо, оказавшееся по ту сторону баррикад. Психолог рассказала Zakon.kz, как не стать врагом тому, за кого вы в ответе.

С одной стороны, по мнению Светланы Богатыревой, воспринимать родителя как потенциального вредоносца – тупиковый подход. Принцип "не навреди", безусловно, хорош не только для медицины, но, зациклившись на нем, вы рискуете дойти до паранойи. А стоит ли оно того?

"Если так видеть ситуацию, взрослые должны либо вообще бездействовать, либо отслеживать каждое свое слово, поступок. Но ведь это невозможно, мы ж не роботы. Да и, честно говоря, прям "испортить" психику ребенка довольно сложно – она устойчивая, гибкая, подстраивающаяся под обстоятельства". Светлана Богатырева

С другой, детские травмы нередко произрастают на почве длительного негативного воздействия на неокрепшую ментальность – систематические побои, унижения, жесткая критика, завышенные требования и т.д. И здесь на тропу войны с духовным здоровьем маленьких выходят… детские травмы больших, с которыми последние так и не сладили. Ведь чем безрадостнее прошлое человека, тем выше вероятность того, что чемодан негатива он притащит с собой в настоящее, да еще и окружающим навяжет парадигму "не жили хорошо – нечего и начинать". Такой вот круговорот обид в семье.

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При этом воспитывать отпрыска по универсальной "методичке" не получится – ее не существует. Нет и готовых таблиц, жестких требований, допустимых и недопустимых формулировок в общении.

"Скорее, родителям важно понять общие принципы воспитания, подхода к ребенку, и уже отталкиваясь от этого, выстраивать воспитательную стратегию, беседы, взаимодействия с ним. Именно этому мы учим родителей в родительских группах. В рамках этих групп – они не только обучающие, но и терапевтические – можно отрефлексировать свой родительский опыт, поделиться трудностями, выстроить свое поведение, реагирование на детей. В таких группах плюс-минус удается этого добиться", – объясняет спикер.

"Почему он такой?!"

Несмотря на низкую эффективность книг и статей в работе над собой, психолог поделилась общими принципами понимания детско-родительских отношений.

Так, "нежелательное" поведение дочек-сыночков – капризы, истерики, отказ от выполнения обязанностей – является симптомом недостаточной связи с мамами и папами. Теряя заветную ниточку, дите перестает соответствовать родительским ожиданиям, неосознанно или из бунтарских настроений.

"Это, в целом, о том, что если ты выстроишь хорошие, доверительные отношения с ребенком, ему будет проще тебя слышать, реагировать на твои просьбы и пожелания, перенимать твои ценности и ориентироваться на них, вообще открывать уши и сердце навстречу тому, что ты говоришь".

Для формирования в ребенке здоровой привязанности необходимо его: развивать; охранять; поддерживать.

Впоследствии взращенное в наследнике доверие станет базой для качественного воспитательного процесса.

Неидеальный идеал

Как бы мы ни стремились к совершенству, жизнь все равно вносит свои коррективы. Касается это и семьи, где розовый пузырь нежностей в любой момент может лопнуть, напоровшись на колючую агрессию.

"Такой эмоцией мы реагируем на фрустрацию. Это когда наши потребности по той или иной причине не могут быть удовлетворены сейчас. В ответ мы начинаем испытывать агрессию. Это общий механизм, он касается не только родителей и детей, но и любого препятствия на пути, не позволяющего получить то, чего мы хотим и считаем правильным. Агрессия возникает в любых отношениях, и совершенно не нужно стремиться к "дзену", где все шоколадно, никаких сложностей, сплошные "улыбки-поцелуйчики-обнимашки". Это утопичная картина, в реальной жизни так не бывает. Мы испытываем весь спектр эмоций – важно, чтоб мы его проживали". Светлана Богатырева

"Проживание" подразумевает умение осознать свою агрессию, осмыслить ее, проконтролировать – в общем, исправить "минус" на "плюс". Тогда острое негодование не перерастет в насилие, скандалы и оскорбления, а повлечет за собой адекватное действие – спокойную воспитательную беседу, разговор по душам.

"Не преувеличивай"

Отдельные темы для обсуждения – обесценивание и газлайтинг. "Не было такого", "не выдумывай", "не делай из мухи слона", "на что тебе-то жаловаться?" и прочие вариации невосприятия чужих переживаний всерьез. Наверное, каждый хоть раз сталкивался с тем, что, какие тяготы ни перенеси, "детям в Африке" живется хуже, а значит, "не ной". Не умаляя бед африканцев, психолог напоминает: у каждого – свой предел терпимости. Что для одного мелочь, для другого – серьезный вызов судьбы. Тем более когда речь идет о неопытном, растущем человечке.

"Чтобы принять чувства другого, надо уметь встретиться с таким же чувством внутри себя, а это бывает трудно. Если взрослый сам не привык проживать агрессию, страх, недовольство и предпочитает прятать эмоции глубоко внутри, конечно, ему сложно принять их в ребенке и прожить вместе с ним. А это очень важно, это часть нашей жизни, эмоционального интеллекта, часть здоровой коммуникации, когда мы умеем конструктивно обращаться со своими и чужими чувствами. Это тоже целая наука. Если кратко, очень важно осознать, назвать эмоцию, не прятаться от нее, понять, про что она, откуда она взялась, о чем говорит. И использовать ее себе на пользу, для того чтобы что-то понять, а не навредить кому-то. Когда мы прячемся от эмоций, мы вытесняем их, складируем, они там накапливаются и начинают сигнализировать о себе эмоциональными взрывами, бессонницами, а порой даже паническими атаками. Все это – свидетельство непрожитого эмоционального багажа. Желательно сначала разобраться с этим грузом, а потом уже заводить детей", – рассказала психолог.

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И чтец, и жнец

Нередко семьи, преисполнившись желанием подарить миру нового гения, приобщают его к прекрасному чуть ли не с пеленок. Танцы, языки, музыка, ментальная арифметика – далеко не полный список талантов, сваливающийся на плечи ошалевшего от такого разнообразия карапуза. Впрочем, достается и детям, взыскания родителей которых попроще – "раз я не смог, ты сделаешь".

"Это все про амбиции взрослых. Понятно, что кровиночке хочется дать самое лучшее, расширить горизонт возможностей. Но важно не терять за этим самого ребенка. Каков он? Какого темперамента, склада характера? Чем он увлекается, что интересно? Какие вообще нагрузки для него приемлемы? Зачастую родители оправдываются тем, что, если не будут настаивать на своем, ребенок "вырастет тряпкой", не научится доводить дело до конца и решать проблемы. Так вот, волевой компонент личности формируется тогда, когда интересно, но есть трудности, которые необходимо преодолеть для достижения лучшего результата. А если человеку отвратительно навязанное ему занятие, никакой воли он не натренирует. Только больше раздражения. Подтверждение тому – великое множество выпускников музыкальных школ, ни под каким предлогом не прикасающихся к музыкальным инструментам". Светлана Богатырева

В ряде случаев за попытками научить юнца играть на тромбоне, параллельно цитируя Шекспира в оригинале, стоит борьба с его увлечением гаджетами. Но, помимо кружков, существует еще семейный досуг, так же выступающий хорошей альтернативой экрану. Правда, в этом случае старшим придется озаботиться совместным просмотром фильмов или чтением книг с последующим обсуждением, выездами на природу, поиском общих хобби. А это куда трудозатратнее, чем передать чадо в руки разномастных тренеров и преподавателей.

"Чем больше родитель включен в жизнь ребенка, тем чаще он отвлекается от смартфона, – это понятная, логичная закономерность. Конечно, взрослый отслеживает, не переросло ли "сидение в телефоне", компьютере в игровую зависимость. Если что, нужно обращаться к специалистам. Понятно, что все мы ищем способы управлять цифровой реальностью, с которой столкнулись. Но тут очень важно за борьбой с гаджетами не забыть про интересы ребенка, не потерять из фокуса, что все это делается для него, а не против".

"Не я первый, но я последний"

Вернемся к якорю деструктивных установок, заставляющему человека идти на дно самому и "топить" окружающих. Конечно, "перезаписать" старую программу непросто – это долгий путь, требующий огромных усилий, наличия мотивации и желания. Однако, уверяет Богатырева, дорогу осилит идущий.

"Мы все взрослые, состоявшиеся люди, со своими привычками и способами реагирования, вынесенными из детства. Но все поддается коррекции, когда родитель видит в этом необходимость, видит упущения в своем поведении, состоянии, замечает свои непроработанные боли и проблемы. Когда все это осознаете, важно это доносить до специалиста, работать с этим, справляться, чтобы не транслировать на детей. Чтобы дети в своей жизни не несли эти сценарии дальше. Есть такое понятие: это началось не с меня, но остановится на мне. Суметь остановить цикл насилия, некорректности путем прекращения повторов деструктивных привычек – дорогого стоит. Сделать это для себя и будущих поколений".

Более чем реально исправить и уже совершенные ошибки.