В Алматы по-новому будет курсировать маршрут №115

В Управлении городской мобильности Алматы рассказали, что с 19 января маршрут №115 будет разделен на два маршрута, сообщает Zakon.kz.

Теперь маршрут №115 будет курсировать от мкр. Теректі ул. Арай – ул. Кожабекова – ул. Аксай – пр. Райымбека – ул. Момышулы, заезжает в мкр. Зерделі, далее выезжает обратно на ул. Момышулы, где будет разворачиваться на ул. Акан Сере и двигаться в обратном направлении.



Маршрут №115А будет курсировать от городской больницы №7 по пр. Райымбека – ул. Момышулы – пр. Рыскулова, далее доезжает до ул. Емцова, после этого разворачивается и поворачивает на ул. Саги Ашимова – ул. Бенберина – ул. Строительная – ул. Культегин – ул. Жанкожа батыр – БАК, где будет разворачиваться и двигаться в обратном направлении.

В начале января стало известно, что три автобусных маршрута изменят схемы движения и будет запущен один новый.