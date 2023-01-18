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По мнению экспертов, цены на топливо в Казахстане необходимо повысить

По мнению экспертов, цены на топливо в Казахстане будут расти Фото: pixabay
За последние пять лет объемы производства бензина в Казахстане выросли на 67%, дизеля на 32%. НПЗ в стране работают на 100% мощности, и все равно иногда случаются проблемы с поставками на внутренний рынок, сообщает Zakon.kz.

Так считают специалисты Finance.kz, приводя в пример историю с дизелем в этом году, которая обнажила системные проблемы в отрасли.

По прогнозам наша экономика будет расти по 4% и более в год до 2027 года, а это потребует от страны дополнительных мощностей в производстве энергоносителей – экономика без энергии расти не может.

Цены на топливо у нас не пересматривались с осени 2021 года, а Казахстан стабильно входит в десятку стран с самым дешевым топливом на планете. При этом переток в соседние страны из-за значительной разницы в цене не прекращается, а контрабандистов ловят почти каждую неделю.

При текущей бизнес-модели отрасли, когда сырье поставляется на внутренний рынок по себестоимости, а цена топлива ограничена, ни о каком новом крупном НПЗ и речи быть не может. В текущих условиях его невыгодно строить, а взваливать эту ношу на бюджет по меньшей мере глупо.

Дальнейшее сдерживание цен может привести к необходимости их резкого роста для обеспечения немедленного импорта нефтепродуктов из соседней России, чтобы просто покрыть внутренний дефицит, который образуется из-за роста потребления и невозможности расширения производства. Цены в России выше почти в два раза. Мы просто сжимаем пружину.

Кажется, что пора вынимать голову из песка и пытаться реанимировать отрасль, убирая искусственные ограничения и объясняя необходимость плавного и постепенного роста цен до экономически обоснованных. Ведь цены на топливо – это и зарплаты рабочих, и рабочие места.

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