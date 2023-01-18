В Алматы женщина разбила чужую машину из-за ссоры с мужем

В социальных сетях появилось видео, как женщина разбивает автомобиль Kia в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео указано, что инцидент произошел в новогоднюю ночь. Женщина, которую чем-то очень огорчил муж, вышла во двор и разнесла "его белую Kia K5". Помяла дверь, разбила окно и оторвала номера. Как оказалось, это была машина не мужа, а соседа.

Сосед написал заявление в полицию.

"Данный факт зарегистрирован. В настоящее время он рассматривается отделом местной полицейской службы. Будет проведено тщательное разбирательство с дальнейшем принятием мер в соответствии с законодательском РК". Пресс-служба ДП Алматы

Летом в соцсетях появилось видео, на котором женщина в порыве гнева палкой разбила чужой автомобиль в Семее. Очевидцы сообщают, что поводом послужил неприятный инцидент: водитель перепутал передачу и въехал в магазин.