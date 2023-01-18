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Еврокомиссия попросит страны ЕС увеличить размер взносов в бюджет

Еврокомиссия попросит страны Евросоюза увеличить размер взносов в бюджет Фото: Facebook/European Commission
Еврокомиссия вынуждена просить страны Евросоюза внести дополнительные взносы в его бюджет сверх согласованных платежей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на первого замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса.

По его словам, такая необходимость возникла, в частности, из-за выделения денег Украине.

"Нам нужно в некотором смысле пополнить бюджет ЕС, потому что многие резервы были использованы в течение первых лет", – заявил Домбровскис.

Блок согласовал бюджет на семь лет в размере €1,8 трлн (2 триллиона долларов) в 2020 году, включая беспрецедентный фонд восстановления после пандемии, финансируемый за счет совместных заимствований. Но война в Украине, энергетический кризис и необходимость поддержки европейских компаний для противодействия климатическому закону США стоимостью 369 млрд долларов поставили бюджет ЕС под серьезное напряжение.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия с марта будет каждый месяц перечислять Украине по €1,5 млрд в рамках нового пакета макрофинансовой помощи. В общей сложности ЕС в 2023 году переведет Киеву кредитов на сумму более €20 млрд. Средства призваны помочь Украине удовлетворить краткосрочные потребности в финансировании.

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