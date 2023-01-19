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В МВД отреагировали на видео с избиением девочки

В МВД отреагировали на видео с избиением девочки Фото: кадры из видео
В социальных сетях Казахстана появились кадры, как три девочки, избивают свою сверстницу. В МВД прокомментировали видео, сообщает Zakon.kz.

Полицейские предположили, что это старое видео, но обещали проверить, так как точной информации нет. Сейчас над этим случаем работает мониторинговая группа, передает Первый канал "Евразия".

Также правоохранители отметили, что заявление о побоях не поступало.

Психолог говорит, главное для подростков – чувствовать поддержку родителей. Нужно не боясь рассказать о буллинге близким. И дальше уже просить помощи у руководства школы.


"Я прошу вашей помощи, я прошу обратить на это внимание. Если учительница смеется и не решает вопрос, следующий пункт — это директор, не решает директор, министерство образования, не решает министерство, все эти органы, есть полиция, есть прокуратура, есть органы другие, к которым можно обратиться". Когнитивно-поведенческий психотерапевт Елена Тен

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Константин Вноровский
МВД РК Казахстан
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