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От неконтролируемого приема антибиотиков предостерег врач

резистентность к таблеткам Фото: pixabay
Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, сообщает Zakon.kz.

Антибиотикорезистентность может стать причиной неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развития осложнения и сокращения продолжительности жизни. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, сообщает Sputnik Казахстан.

"Основная опасность неконтролируемого применения антибиотиков в популяции – это формирование антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая приводит к неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развитию осложнений, сокращению продолжительности жизни. Другие возможные последствия неконтролируемого применения антибиотиков на популяционном уровне – это рост числа заболеваний, ассоциированных с применением антибиотиков".Оксана Драпкина

Она пояснила, что антибиотикорезистентность – это неэффективность антибиотика против микроорганизмов, для которых он ранее обладал бактерицидным или бактериостатическим действием.

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