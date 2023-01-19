Врач объяснила опасность ношения легкой обуви зимой

Врач общей практики рассказала, какую обувь нужно выбирать зимой и на что нужно обращать внимание при покупке, сообщает Zakon.kz.

Многие жители городов продолжают носить легкую обувь даже в холода. Об опасности ношения обуви не по сезону, а также о температуре, при которой нужно обязательно переходить на зимнюю обувь, рассказала врач общей практики Анастасия Жданова, сообщают "Известия".

"Носить легкую обувь на тонкой низкой подошве не по сезону чревато переохлаждением. Материалы, из которых сделана легкая обувь, способствуют промоканию, что также несет риск для здоровья. Зимнюю обувь на толстой амортизирующей подошве и со специальным протектором необходимо надевать, когда температура окружающей среды стабильно зафиксировалась на уровне +3...+5 градусов. Эти рекомендации распространяются и на детей, и на взрослых". Анастасия Жданова

При этом она отдельно отметила вопрос ношения зимой кроссовок. Так, если это не специальные зимние модели, то даже если надеть теплый носок или сменить стельку, это не способствует сохранению тепла.

Кроме того, находиться в помещении в зимней обуви нежелательно, поскольку это приводит к нарушению терморегуляции, повышенному потоотделению и, как следствие, заболеваниям кожи и ногтей стоп.

"При выборе зимней обуви в первую очередь следует обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Предпочтение лучше отдать обуви из натуральных материалов с утепление из натуральных материалов. Обувь из натуральной кожи прочная, хорошо переносит деформации и сохраняет тепло". Анастасия Жданова

Важно также, чтобы толщина подошвы была не менее одного сантиметра. Самый лучший материал — полиуретан, резина или поливинилхлорид, которые не пропускают воду. Лучше, чтобы подошва была с протектором, что улучшает сцепление с поверхностью.

"Если обувь на молнии, она не должна доходить до самого низа и обязательно должна иметь внутренний клапан, что способствует сохранению тепла. Колодка должна хорошо фиксировать голеностоп, чтобы нога не уезжала вперед. Лучше отдать предпочтение моделям без каблука, но если он есть, то должен быть широким, устойчивым и не выше четырех сантиметров". Анастасия Жданова

Она также посоветовала выбирать зимнюю обувь на размер больше фактического, чтобы расстояние от края большого пальца стопы до носка было 0,5–1,0 см – так создается дополнительная прослойка воздуха, способствующая хорошей терморегуляции. В тесной обуви нарушается микроциркуляция и ноги быстро замерзнут.