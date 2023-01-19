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В Казахстане определили 250 мест для крещенских купаний

крещение Фото: pixabay
Православные 18-19 января отмечают религиозный праздник – Крещение Господне. Для безопасного купания на период крещенских купаний определены 250 мест из числа официально обозначенных для купания в летний период времени, сообщает Zakon.kz.

Все места указаны на официальных сайтах акиматов и региональных департаментов по ЧС, сообщает Sputnik Казахстан.

В данных местах оборудовано 259 купелей, которые обеспечены поручнями, лестницами и другими элементами безопасности.

Будет организовано дежурство полиции, медиков и спасателей, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии массовых купаний в освященной воде будут сотрудники ДЧС, департаментов полиции и акиматов – порядка 3 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники.

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