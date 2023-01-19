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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уходит в отставку

Джасинда Ардерн уходит в отставку Фото: Twitter/jacindaardern
Джасинда Ардерн ошеломила новозеландцев, объявив, что в течение нескольких недель покинет пост премьер-министра страны и не будет участвовать в предстоящих выборах, сообщает Zakon.kz.

Ардерн сообщила, что следующие всеобщие выборы состоятся в субботу, 14 октября, и "у руля" будет новый лидер лейбористов, сообщает The Sydney Morning Herald.

Ардерн сказала, что во время летних каникул у нее было время подумать о своем будущем, и она решила, что пришло время двигаться дальше после более чем пяти лет пребывания на посту главы Новой Зеландии.

Она сказала, что уйдет с поста премьер-министра до 7 февраля, чтобы дать своему преемнику время освоиться на посту лидера партии до выборов.

"Я отдала все свои силы на посту премьер-министра, но это также отняло у меня много сил. Вы не можете и не должны выполнять эту работу, если ваш "бак опустел". Поразмыслив летом, я поняла, что у меня больше нет того запаса, который необходим для выполнения работы".Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Она отметила, что оказала бы новозеландцам "медвежью услугу", если бы осталась на посту.

Политик также обратилась к своей четырехлетней дочери Нив и жениху Кларку Гейфорду, которые присутствовали на пресс-конференции. Ардерн заявила, что ждет выхода своей дочери в школу, а также предложила жениху "наконец пожениться". 

Ардерн стала самым молодым в мире главой правительства в 2017 году в возрасте 37 лет, возглавив правительство левого меньшинства при поддержке партии зеленых.

Ардерн явилась героем для прогрессистов – особенно прогрессивных женщин – во всем мире благодаря своему стилю руководства, который представлял собой резкий контраст с ростом популистских консервативных лидеров, таких как Дональд Трамп в США и Борис Джонсон в Великобритании.

Она привела свою партию к убедительной победе на выборах 2020 года. Новая Зеландия стала одной из стран с самым низким в мире уровнем смертности от COVID-19.

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