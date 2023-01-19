В Астане Национальный научный онкологический центр перейдет из частной собственности в государственную
"Принять предложение НАО "Turar Healthcare" о передаче в республиканскую собственность 100 процентов доли участия в уставном капитале ТОО "Национальный научный онкологический центр" по договору дарения", – говорится в документе.
Как поясняется, НАО "Turar Healthcare" вошел в реестр субъектов государственной монополии, специального права. Согласно Предпринимательскому кодексу РК, субъектам специального права запрещается владеть акциями (долями участия в уставном капитале), а также иным образом участвовать в деятельности других юридических лиц.
В связи с чем НАО "Turar Healthcare" передает в государственную собственность 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Национальный научный онкологический центр" по договору дарения.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 1 февраля.