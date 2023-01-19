В Астане Национальный научный онкологический центр перейдет из частной собственности в государственную

Подготовлен проект постановления правительства РК "О принятии доли участия в уставном капитале ТОО "Национальный научный онкологический центр" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения", сообщает Zakon.kz.

"Принять предложение НАО "Turar Healthcare" о передаче в республиканскую собственность 100 процентов доли участия в уставном капитале ТОО "Национальный научный онкологический центр" по договору дарения", – говорится в документе.

Как поясняется, НАО "Turar Healthcare" вошел в реестр субъектов государственной монополии, специального права. Согласно Предпринимательскому кодексу РК, субъектам специального права запрещается владеть акциями (долями участия в уставном капитале), а также иным образом участвовать в деятельности других юридических лиц.

В связи с чем НАО "Turar Healthcare" передает в государственную собственность 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Национальный научный онкологический центр" по договору дарения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 1 февраля.