Сколько алматинцев получили травмы от гололеда и обморожения

В Алматы в январе ударили сильные морозы, что привело к достаточно большому росту случаев обморожения. В Управлении здравоохранения города рассказали Zakon.kz о том, что с 10 по 17 января в больницу экстренно поступили 216 человек.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших 124 – с различными травмами, 34 пациента – с сотрясением мозга. Еще 15 человек получили ожоги и в 11 случаях – обморожения.



Также сказано, что от обморожения с начала года умер один человек без определенного места жительства.

Специалисты отмечают: чтобы правильно выйти на мороз, необходимо подготовиться.

К примеру, при выборе одежды необходимо помнить, что прослойка воздуха держит тепло. Чем больше прослоек, тем теплее.

"Одежда не должна стеснять движения. Обувь должна быть теплой и свободной. Шапка должна прикрывать уши. Из аксессуаров обязательно перчатки и шарф. Те участки тела, которые невозможно прикрыть одеждой, можно обработать жирным кремом", – добавили врачи.

Кроме того, отмечено, что больше всего подвержены переохлаждению и обморожению дети и пожилые люди.

У детей не сформирована терморегуляция организма, а у пожилых чаще всего нарушена.

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