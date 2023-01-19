Сколько алматинцев получили травмы от гололеда и обморожения
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших 124 – с различными травмами, 34 пациента – с сотрясением мозга. Еще 15 человек получили ожоги и в 11 случаях – обморожения.
Также сказано, что от обморожения с начала года умер один человек без определенного места жительства.
Специалисты отмечают: чтобы правильно выйти на мороз, необходимо подготовиться.
К примеру, при выборе одежды необходимо помнить, что прослойка воздуха держит тепло. Чем больше прослоек, тем теплее.
"Одежда не должна стеснять движения. Обувь должна быть теплой и свободной. Шапка должна прикрывать уши. Из аксессуаров обязательно перчатки и шарф. Те участки тела, которые невозможно прикрыть одеждой, можно обработать жирным кремом", – добавили врачи.
Кроме того, отмечено, что больше всего подвержены переохлаждению и обморожению дети и пожилые люди.
У детей не сформирована терморегуляция организма, а у пожилых чаще всего нарушена.
Ранее врач объяснила опасность ношения легкой обуви зимой.