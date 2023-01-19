Сенат вернул в Мажилис закон о цифровых активах

На пленарном заседании Сената Парламента РК 19 января депутаты вернули в Мажилис закон "О цифровых активах в РК" и пакет сопутствующих поправок к нему, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как указывается в заключении профильного комитета, при обсуждении закона возникла необходимость внесения ряда изменений.

"В частности, требуется конкретизация наименований подвидов лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу; исключение норм, касающихся рекламы деятельности цифрового майнера, так как они предусмотрены в законе "О рекламе" и Кодексе об административных правонарушениях; и уточнение сроков введения в действие норм закона", – говорится в информации.

В связи с этим депутаты решили вернуть документ в Мажилис.

В целом было отмечено, что закон направлен на создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в РК.

Также сенаторы вернули мажилисменам со своими поправками закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования".

Как ранее указывали разработчики, ожидается, что эти законы позволят сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь больше иностранных инвестиций в данную отрасль, что в дальнейшем повлечет развитие экономики Казахстана в целом, повысить его конкурентоспособность и увеличить поступления в госбюджет.

Закон "О цифровых активах в РК" инициирован депутатами Парламента. 12 октября 2022 года основной документ и пакет сопутствующих поправок к нему в первом чтении одобрили в Мажилисе.