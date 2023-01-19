Досаев о пробивке проспекта Рыскулова: Если мы не выйдем на БАКАД, то здесь будет коллапс
Фото: Zakon.kz
На встрече с жителями Алатауского района акима Алматы Ерболата Досаева попросили пересмотреть предварительный проект по пробивке пр. Рыскулова, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам жителя района, сейчас стоит вопрос о сносе домов по пр. Рыскулова – от ул. Онгарсыновой до БАКАД.
"В этих домах проживают многодетные семьи, инвалиды. В свое время мы покупали земельные участки. Неизвестно, когда нам государство будет оплачивать компенсацию при выкупе домов. Там около 200 домов и 1500 жителей. Мы просим вас пересмотреть предварительный проект, который проходит по нашим домам".Житель Алатауского района
Как отметил руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, в настоящее время ПСД по пробивке пр. Рыскулова уже разработана и прошла госэкспертизу.
"Из местного бюджета на начало строительства выделены деньги. Ширина дороги составляет шесть полос, без выкупа и изъятия земельных участков мы данную дорогу не построим".Сагындык Телибаев
В свою очередь аким города напомнил, что Алатауский район – это новый присоединенный район.
"Население Алматы составляет больше 2 млн человек, город имеет свою инфраструктуру. Если мы не выйдем на БАКАД, то здесь будет коллапс. При предыдущих работах по пробивке улиц при выкупе и изъятии земель все компенсации были выплачены до копейки. Эта работа рассчитана на два года – планируем до 2025 года закончить. Я дам поручение еще раз посмотреть данный вопрос, но ПСД проекта уже утверждена".Ерболат Досаев
Ранее он рассказал, когда завершат пробивку ул. Саина.
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