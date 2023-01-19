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Криштиану Роналду нужен повар: зарплата – 5100 евро в месяц

Футбол Ищет Повара Фото: Instagram/cristiano
Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду не может найти суши-повара в свой дорогостоящий особняк на родине. К новоселью, которое планируется летом 2023 года, нападающий ищет повара с заработной платой 5100 евро, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Daiiy Mail, 37-летний нападающий ищет суши-повара для своего нового особняка уже немалое время, и по высказываниям близких, данный вопрос доставляет немного хлопот футболисту.

Игрок "Аль-Насра" хочет справить новоселье в июне этого года, но не хватает одного работника из обслуживающего персонала. Остальные сотрудники уже готовы, в числе которых дворецкий (зарплата – 4800 фунтов в месяц).

Вот только не могут найти повара с зарплатой свыше 5100 евро в месяц. Как пишет ряд источников, это связано с требованиями, которые поставили Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес. Супружеская пара хочет, чтобы кандидат на эту должность умел готовить не только традиционные португальские блюда и суши, но и блюда других стран мира.

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