Срок представления финотчетности и уплаты платежей истекает 20 января

В Казахстане 20 января истекает срок представления финансовой отчетности (ФНО) и уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

В частности, нужно представить следующие ФНО:

Расчет суммы авансовых платежей по КПН на 2023 год (ф. 101.01).

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2022 года (ф. 328.00).

Расчет сумм за пользование земельными участками, если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в декабре 2022 года (ф. 851.00).

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду – для плательщиков с платежами до 100 МРП за 2022 год при получении разрешения в декабре 2022 года (ф. 870.00).

Кроме того, необходимо оплатить следующие налоги и платежи: