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Срок представления финотчетности и уплаты платежей истекает 20 января

20 января истекает срок представления финотчетности и уплаты платежей Фото: pexels
В Казахстане 20 января истекает срок представления финансовой отчетности (ФНО) и уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

В частности, нужно представить следующие ФНО:

Расчет суммы авансовых платежей по КПН на 2023 год (ф. 101.01).

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2022 года (ф. 328.00).

Расчет сумм за пользование земельными участками, если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в декабре 2022 года (ф. 851.00).

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду – для плательщиков с платежами до 100 МРП за 2022 год при получении разрешения в декабре 2022 года (ф. 870.00).

Кроме того, необходимо оплатить следующие налоги и платежи:

  • НДС в ЕАЭС за декабрь 2022 года;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за декабрь 2022 года;
  • плата за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) при оформлении разрешительного документа в декабре 2022 года;
  • плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 квартал 2022 года.

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