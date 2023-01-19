В каких реках и прудах Алматы запрещено проводить крещенские купания

В крещенскую ночь на 19 января многие жители и гости Алматы посетили купели, чтобы набрать воды и окунуться. В ДЧС города рассказали Zakon.kz о принятых мерах безопасности.

По данным департамента, большое количество желающих искупаться в купелях пришлось на период с 0 до 3 часов ночи.

"Каждое место для купания было оснащено специальными подходами с настилами на льду, безопасными спусками в воду, местами для переодевания, а также освещением". Пресс-служба ДЧС Алматы

Также в ведомстве уточнили, что пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы, Каргалы, Аксай, Есентай) запрещены для купания.

"В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом, подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек подо льдом очень сильное и может унести человека, потерявшего равновесие или сознание". Пресс-служба ДЧС Алматы





Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 января во всех храмах Казахстана началась праздничная литургия по случаю Крещения Господня.