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Казахстанским дипломатам за рубежом будут выделять представительскую экипировку

Сотрудников МИДа за рубежом обеспечат представительской экипировкой Фото: МИД РК
Министерство иностранных дел РК разработало Положение о представительской экипировке сотрудников дипломатической службы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Положение распространяется на сотрудников МИД РК и загранучреждений республики.

Представительская экипировка – это предмет одежды, предназначенный для ношения сотрудниками дипломатической службы при исполнении служебных обязанностей.

 Устанавливаются следующие предметы представительской экипировки сотрудников дипломатической службы:

  • для мужчин: пальто, плащ, куртка, костюм, фрак, смокинг, пояс (в том числе ремень), манишка, пиджак, брюки, жилет, галстук (в том числе галстук-бабочка), рубашка, головной убор, перчатки, обувь;
  • для женщин: пальто, плащ, куртка, костюм, пиджак, жилет, брюки, юбка, платье, рубашка (в том числе блузка), головной убор, перчатки, обувь.

Указывается, что сотрудники дипломатической службы самостоятельно определяют количество приобретаемых либо арендуемых предметов представительской экипировки, а также приобретают предметы представительской экипировки путем покупки готовых изделий или индивидуального пошива.

При этом допускается получение предметов представительской экипировки в аренду.

Также предусмотрена ежегодная денежная компенсация стоимости представительской экипировки сотрудников дипломатической службы в размерах, установленных постановлением правительства Казахстана.

Приобретение и аренда предметов представительской экипировки осуществляются в течение года, за который выплачивается компенсация. 

Сотрудникам дипломатической службы, впервые принятым на работу в министерство либо загранучреждение, компенсация выплачивается по истечении одного года работы в министерстве/ загранучреждениях со дня назначения на должность.

 Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 февраля.

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