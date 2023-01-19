Казахстанским дипломатам за рубежом будут выделять представительскую экипировку

Министерство иностранных дел РК разработало Положение о представительской экипировке сотрудников дипломатической службы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Положение распространяется на сотрудников МИД РК и загранучреждений республики.

Представительская экипировка – это предмет одежды, предназначенный для ношения сотрудниками дипломатической службы при исполнении служебных обязанностей.



Устанавливаются следующие предметы представительской экипировки сотрудников дипломатической службы:

для мужчин: пальто, плащ, куртка, костюм, фрак, смокинг, пояс (в том числе ремень), манишка, пиджак, брюки, жилет, галстук (в том числе галстук-бабочка), рубашка, головной убор, перчатки, обувь;



пальто, плащ, куртка, костюм, фрак, смокинг, пояс (в том числе ремень), манишка, пиджак, брюки, жилет, галстук (в том числе галстук-бабочка), рубашка, головной убор, перчатки, обувь; для женщин: пальто, плащ, куртка, костюм, пиджак, жилет, брюки, юбка, платье, рубашка (в том числе блузка), головной убор, перчатки, обувь.



Указывается, что сотрудники дипломатической службы самостоятельно определяют количество приобретаемых либо арендуемых предметов представительской экипировки, а также приобретают предметы представительской экипировки путем покупки готовых изделий или индивидуального пошива.

При этом допускается получение предметов представительской экипировки в аренду.



Также предусмотрена ежегодная денежная компенсация стоимости представительской экипировки сотрудников дипломатической службы в размерах, установленных постановлением правительства Казахстана.



Приобретение и аренда предметов представительской экипировки осуществляются в течение года, за который выплачивается компенсация.

Сотрудникам дипломатической службы, впервые принятым на работу в министерство либо загранучреждение, компенсация выплачивается по истечении одного года работы в министерстве/ загранучреждениях со дня назначения на должность.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 февраля.