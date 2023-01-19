За год в Казахстане цены на продукты выросли на 25%

Аналитики посчитали, как росли цены на продовольственные товары в 2022 году. Согласно исследованию, по итогам декабря цены выросли на 1,6% за месяц и на 25,3% за год, сообщает Zakon.kz.

Аналитики подчеркнули, что сильнее всего за месяц рост ощутили жители:

Жамбылской области (плюс 2,5%);

Костанайской области (плюс 2,5%);

Туркестанской области (плюс 2,4%).

В свою очередь, как отмечено в отчете Energyprom.kz, наименьшее месячное удорожание было зарегистрировано в Шымкенте (плюс 0,7%).

В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители Мангистауской области: плюс 31,6%.

Также сказано, что фрукты и овощи по итогам декабря 2022 года подорожали на 5% за месяц и на 21% за год.

В том числе в годовой динамике свежие овощи выросли в цене на 19,2%, свежие фрукты – на 20,2%.



Кроме того, аналитики уточняют, что молочная продукция подорожала на 31,3% за год. Мясо и мясопродукты подорожали на 16,6% по сравнению с декабрем 2021 года. Яйца первой категории выросли в цене на 22,9% за год, до 481 тг за десяток.

"Годовой рост цен на макаронные изделия составил 42%. Вермишель подорожала на 43,3%, до 568 тг за кг, лапша – на 40,7%, до 1,1 тыс. тг, рожки – на 40,4%, до 556 тг", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта в Казахстане увеличилась на 16,8% за год.